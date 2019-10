Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Quelques nuages chargés de pluie vont venir perturber cette journée ensoleillée dans l'Est. Il faudra s'attendre à davantage de nuages que ce vendredi... Ça fera du bien aux plantes de Matante Rosina ! Des averses aussi à prévoir dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Il fera gris sur les plages, jusqu'à Saint-Pierre, alors que le soleil reviendra pointer le bout de son nez dans l'Est durant l'après-midi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

