Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le Détakali festival est un festival de musique organisé chaque année à Salazie dans l'Est de La Réunion. Organisé par l'Office de Tourisme de l'Est en partenariat avec l'école de musique de Salazie (CEAS), il est devenu un rendez-vous incontournable dans l'univers musical de l'Est de La Réunion. Toutes les festivités se déroulent Hell-Bourg au coeur du cirque de Salazie, entouré de montagnes dans un village authentique. Ce festival d'une durée de 3 jours met à l'honneur la musique du monde. Après une journée d'ouverture ce vendredi 11 octobre, il se poursuit jusqu'à dimanche. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

