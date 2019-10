BONJOUR - A la une de ce samedi matin 12 octobre 2019 :



Comores : les cas de paludisme de plus en plus nombreux

Depuis septembre 2019, les Comores ont lancé une nouvelle campagne afin de tenter d'enrayer la diffusion du paludisme sur l'île des Grandes Comores, rapportent nos confrères de France Mayotte matin. 16 142 cas ont été recensés depuis le début de l'année.

La société Karos veut renforcer le covoiturage à La Réunion

Le principe est simple et il est déjà bien implanté dans l'Hexagone, celui du covoiturage à savoir le partage des frais d'essence avec le conducteur le temps d'un "bout de chemin". L'application Karos a débarqué sur l'île en grande pompe il y a trois ans déjà. En deux mois, la société avait attiré plus de 1000 utilisateurs. Un succès qui s'est forcément un peu essoufflé. Trois ans plus tard, l'entreprise dit essayer de "créer de l'usage" pour rendre les utilisateurs plus actifs. Les chiffres se maintiennent cependant et Karos Réunion est aujourd'hui capable d'assurer au moins un conducteur dans 86% des cas.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 11 octobre : Uber Eats et son modèle économique décrié débarquent à La Réunion

- Mardi 12octobre : "L'Égyptien" de retour à La Réunion pour purger sa pei

- Mercredi 13 octobre : A La Réunion, un mineur est violé tous les deux jours

- Jeudi 14 octobre : Selon les transporteurs, "des andains il y en a partout, il faut juste les acheter"

- Vendredi 15 octobre :

Affaire Dupont de Ligonnès: chronologie d'une information erronée

De l'arrestation d'un homme à Glasgow - aux empreintes présentées par la police écossaise comme étant celles de Xavier Dupont de Ligonnès - aux doutes de voisins et d'enquêteurs français, jusqu'au test ADN montrant qu'il n'est pas le suspect de la tuerie de Nantes, recherché depuis 2011 : chronologie d'une information erronée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est au rendez-vous

Le beau temps revient en grande pompe ce dimanche, après un début de week-end plus humide. Petit bémol dans l'Est où il faudra s'attendre à quelques nuages, mais les hauts sommets eux resteront au soleil. Quelques rares averses dans l'Ouest mais pas de quoi perturber la journée plage que Matante Rosina a prévu à l'Hermitage !