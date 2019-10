Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 11 Octobre à 13H59

Le principe est simple et il est déjà bien implanté dans l'Hexagone, celui du covoiturage à savoir le partage des frais d'essence avec le conducteur le temps d'un "bout de chemin". L'application Karos a débarqué sur l'île en grande pompe il y a trois ans déjà. En deux mois, la société avait attiré plus de 1000 utilisateurs. Un succès qui s'est forcément un peu essoufflé. Trois ans plus tard, l'entreprise dit essayer de "créer de l'usage" pour rendre les utilisateurs plus actifs. Les chiffres se maintiennent cependant et Karos Réunion est aujourd'hui capable d'assurer au moins un conducteur dans 86% des cas.

