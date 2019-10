La maire actuelle de La Possession, Vanessa Miranville, se lance dans la course aux municipales pour briguer un second mandat. Infrastructures, routes, nouveaux quartiers et environnement : elle tire un bilan de son premier mandat, et annonce les champs d'action pour la suite.

"Je suis très confiante, j'ai le sentiment que les Posssessionnais sont satisfaits. Ils ont conscience qu'en 2014 on partait avec de nombreuses rénovations à faire. On a fait un bout de chemin important sur la voierie, la sécurisation des bâtiments" constate Vanessa Miranville. "Aujourd'hui on se trouve entre la continuité de ce qu'on a fait pendant ce premier mandat et les nouveautés que l'on voudrait apporter pendant le second mandat. Notre slogan est simple : ensemble toujours mieux."

Quel bilan la maire tire-t-elle de son premier mandat ? "On a pu lancer de grands projets d'aménagement comme Coeur de ville, quii abrite 1000 habitants et Moulin joli, avec la volonté de miser sur la végétalisation dses quartiers. On est parti aussi sur les dispositifs de bien-être, le sport pour les seniors, la philosophie pour les enfants, que chacun soit à sa place." Une autre réalisation : 100.000 arbres plantés.

D'autres projets restent à faire et font partie de son programme pour 2020 "comme la création d'une piscine, un bassin de baignade sur le front de mer, créer 1000 emplois avec les nouveaux commerces de Coeur de ville et Moulin joli etc" Le thème de cette nouvelle campagne ? "C'est comment impliquer les habitants, la participation citoyenne est au coeur de notre projet" explique la maire.

