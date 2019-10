Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Ce samedi 12 octobre 2019, Monsieur Marie-Joseph Malé, président directeur général de la compagnie Air Austral, a signé un protocole d'accord pour la commande de trois A220-300 au constructeur français Airbus. Cette commande s'inscrit dans le cadre du renouvellement de sa flotte moyen et court-courrier et permettra de remplacer progressivement les 2 Boeing 737-800NG et l'ATR 72-500. Ces appareils seront livrés à partir de novembre 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

