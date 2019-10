La ville de Saint-Benoît accueille actuellement l'exposition de portraits aquatiques ONDINES de l'artiste plasticienne Aline Escalon et des étudiants de BTS Mode du lycée Ambroise Vollard, sur la thématique de la piscine municipale. L'exposition est visible du jusqu'au 29 octobre à la piscine de la Gare.

Ondines est l’exposition du travail artistique co-réalisé en résidence artistique par l'artiste plasticienne Aline Escalon et les étudiants du BTS Mode du lycée Ambroise Vollard, autour de portraits aquatiques sur la thématique de la piscine municipale. Un projet initié et co – construit avec Isabelle Kuraszewski, illustratrice et professeure au sein du laboratoire de création de ce BTS. L'exposition est le résultat de recherches photographique, plastique et graphique.

D'une part les étudiants ont créé des modèles textiles inspirés de la thématique minimaliste de la piscine, avec une sensibilisation au concept de l'up-cycling ( recyclage "vers le haut") dans le monde de la mode. D'autre part, l'artiste Aline Escalon a proposé et questionné son travail de portraits aquatiques dans l'idée de sortir la mode de ses codes habituels, interrogeant sur le rapport au corps et le rapport à l'eau dans le milieu urbain, sublimant ainsi le travail créatifs d'étudiants réunionnais en cours de professionnalisation.

