BONJOUR - A la une de ce lundi matin 14 octobre 2019 :



Municipales 2020 : bataille de leadership en vue

A moins de 6 mois des élections municipales, les 15 et 22 mars 2020, les grandes manoeuvres ont d'ores et déjà commencé sur toute l'île. Les leaders des grands mouvements politiques locaux avancent leurs pions, tâtent le terrain, lance des ballons sondes. L'objectif étant de poser la meilleure stratégie afin de sortir gagnant des municipales, et ainsi embrayer, sereinement, sur les départementales et les régionales de 2021. Autant dire qu'au-delà d'une bataille de projets, ces municipales seront avant tout une bataille de leadership.

Contrairement à ce que vous pensiez, la grippe A H1N1 circule toujours

Vous l'avez sans doute remarqué, chez vous, sur votre lieu de travail, dans votre quartier, le virus de la grippe est à son paroxysme en ce moment. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui passe son temps à se moucher, courbaturé, 40° degrés de fièvre, la goutte au nez avec, à ses pieds, une montagne de mouchoirs. Les autorités sanitaires rappellent en boucle l'importance de se faire vacciner notamment les personnes les plus vulnérables. Mais au fait, contre quoi exactement ? On pensait que la grippe A H1N1 était un lointain souvenir, c'est pourtant bien cette souche qui circule actuellement à La Réunion.

Macron et Merkel appellent la Turquie à cesser son attaque en Syrie

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé ensemble dimanche soir la Turquie à cesser son opération contre les forces kurdes en Syrie, qui "risque de créer une situation humanitaire insoutenable et d'aider Daech à réémerger".

Pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la haine et les discriminations anti-LGBT

La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti- LGBT (DILCRAH) lance un appel à projets intitulé "Mobilisés contre le racisme, l'antisémitisme, la haine et les discriminations anti-LGBT". Cet appel à projets "s'adresse d'abord aux structures dont l'objet principal est de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations anti-LGBT, et/ou de promouvoir les valeurs de la République, et/ou de mener une action éducative et pédagogique" précise la, préfecture dont nous passons le communiqué ci-dessous. Les candidatures doivent être envoyées avant le 4 novembre 2019.

A Saint-Paul, venez plonger les mains dans la terre

L'association ou Gign' en collaboration avec AAPNR présente ce samedi 19 octobre, la manifestation "Les mains dans la terre" de 9h à 17h à Bois Rouge Plateau Fernand. Un événement familial, ludique et gratuit autour de la nature et de ses richesses.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le littoral se partage entre nuages et éclaircies

Il fera beau sur une bonne partie de l'île ce lundi 14 octobre. Seul l'Est restera dans les nuages, mais les sommets eux profiteront du soleil. Ça se gâte dans la journée, avec des averses prévues dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest, Matante Rosina profitera donc de la matinée pour sortir, et l'après-midi ce sera repos ! Sur le reste du littoral, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies.