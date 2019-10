Marie-Claude Kervalla-Boux, Grande Maîtresse de la Grande loge féminine de France, sera en visite à la Réunion du 22 au 27 octobre 2019. A cette occasion, elle donnera deux conférences publiques ; le jeudi 24 octobre 2019 à 19h à l'hôtel de ville de Saint-Denis et le vendredi 25 octobre 2019 à 19h à l'hôtel de ville de Saint-Pierre, sur le thème : "La Franc-Maçonnerie féminine au 21ème siècle"

La Grande Loge Féminine de France a été créée en 1945, elle compte aujourd'hui plus de 14.000 membres de 445 loges réparties en France métropolitaine mais aussi en Outre Mer, dans l'Océan indien, le moyen orient et les continents africain et européen. Depuis 2018 elle est présidée par Marie Claude Kervella-Boux.

Les femmes qui rejoignent la Grande Loge Féminine de France "s’engagent sur un chemin philosophique et spirituel authentique et intime, dans une démarche humaniste. Elles étudient les divers courants de pensées qui ont façonné les êtres en quête d’un sens à donner leur existence" précise le site de l'organisation. "Le partage entre femmes, avec leurs différences et les confrontations fécondes qui en découlent, permet d’accéder à une meilleure compréhension de soi et du monde" explique-t-il par ailleurs.