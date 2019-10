Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 17 heures

A moins de 6 mois des élections municipales, les 15 et 22 mars 2020, les grandes manoeuvres ont d'ores et déjà commencé sur toute l'île. Les leaders des grands mouvements politiques locaux avancent leurs pions, tâtent le terrain, lance des ballons sondes. L'objectif étant de poser la meilleure stratégie afin de sortir gagnant des municipales, et ainsi embrayer, sereinement, sur les départementales et les régionales de 2021. Autant dire qu'au-delà d'une bataille de projets, ces municipales seront avant tout une bataille de leadership (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

