Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Vous l'avez sans doute remarqué, chez vous, sur votre lieu de travail, dans votre quartier, le virus de la grippe est à son paroxysme en ce moment. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui passe son temps à se moucher, courbaturé, 40° degrés de fièvre, la goutte au nez avec, à ses pieds, une montagne de mouchoirs. Les autorités sanitaires rappellent en boucle l'importance de se faire vacciner notamment les personnes les plus vulnérables. Mais au fait, contre quoi exactement ? On pensait que la grippe A H1N1 était un lointain souvenir, c'est pourtant bien cette souche qui circule actuellement à La Réunion.

