Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Il fera beau sur une bonne partie de l'île ce lundi 14 octobre. Seul l'Est restera dans les nuages, mais les sommets eux profiteront du soleil. Ça se gâte dans la journée, avec des averses prévues dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest, Matante Rosina profitera donc de la matinée pour sortir, et l'après-midi ce sera repos ! Sur le reste du littoral, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

