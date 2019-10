BONJOUR - A la une de ce mardi matin 15 octobre 2019 :



L'annonce d'une suspension du chantier de la Nouvelle route du littoral de mars 2020 à début 2023 faute d'approvisionnement en roches massives leur avait mis un coup au moral. La médiatisation d'un projet d'importation de roches en provenance de Maurice les avait fait sortir de leurs gonds. Après plus d'un an d'un chantier au ralenti, les transporteurs sont montés au créneau. Ils ont fait planer la menace du blocage. Leurs attentes : des engagements forts de la part des collectivités territoriales et de l'État sur la poursuite du chantier notamment à travers une solution alternative : tirer les andains dans les terrains agricoles. Après plusieurs rencontres avec les acteurs du chantier, bonne nouvelle : il n'y aura sans doute pas de mobilisation. Les transporteurs sont rassurés pourtant ils n'ont rien obtenu de concret.

Le Grand Raid 2019 débutera ce jeudi 17 octobre 2019, dans seulement de deux jours donc. S'élanceront sur les pistes réunionnaises entre 5 .500 et 5.800 personnes, partagées entre les quatre courses. Imaz Press aura, comme l'an dernier, ses infiltrés qui nous partageront leur position, leur état physique, et bien évidemment le passage de la ligne d'arrivée. L'occasion de sortir des sentiers battus et de suivre, jour par jour, l'avancée de quelques coureurs.

Gestionnaire depuis le 1er septembre 2019 du port de Saint-Gilles, auparavant gérer par la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), le Territoire de la côte ouest (TCO) dit "déplorer des nominations opportunistes de dernière minute qui avaient avant tout pour objectif de transférer une lourde charge financière au TCO et donc aux amodiataires". Nous publions le communiqué de Joseph Sinimalé, président du TCO

Dénutris ou en surpoids: un enfant de moins de cinq ans sur trois ne reçoit pas l'alimentation dont il a besoin pour bien grandir, s'alarme l'Unicef dans un rapport de grande ampleur publié mardi.

Benjamins, poussins/poussines, minimes, cadets/cadettes... 1 300 élèves participeront au parcours Cross country qui aura lieu le mercredi 13 novembre 2019 sur le front de mer de l'Étang Saint-Paul.

Le temps devrait être maussade ce mardi 15 octobre dans l'est comme dans l'ouest d'après Matante Rosina. Nuages et pluie devraient rythmer la journée des Réunionnais. Seuls le nord et le sud verront quelques éclaircies, avec des rafales à 50 km/h.