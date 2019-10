L'annonce d'une suspension du chantier de la Nouvelle route du littoral de mars 2020 à début 2023 faute d'approvisionnement en roches massives leur avait mis un coup au moral. La médiatisation d'un projet d'importation de roches en provenance de Maurice les avait fait sortir de leurs gonds. Après plus d'un an d'un chantier au ralenti, les transporteurs sont montés au créneau. Ils ont fait planer la menace du blocage. Leurs attentes : des engagements forts de la part des collectivités territoriales et de l'État sur la poursuite du chantier notamment à travers une solution alternative : tirer les andains dans les terrains agricoles. Après plusieurs rencontres avec les acteurs du chantier, bonne nouvelle : il n'y aura sans doute pas de mobilisation. Les transporteurs sont rassurés pourtant ils n'ont rien obtenu de concret.

Ça a fait pschitt...

Finalement, il en aura suffi de peu pour satisfaire les transporteurs et faire redescendre la pression. Il y a trois semaines, ils étaient furieux, menaçaient de bloquer la Région, le Département et la préfecture. Ils n'hésitaient pas à dénoncer l'inaction de tous les acteurs du chantier de la NRL, Ils exigeaient une table ronde avec tout le monde, collectivités, services de l'État et groupement. Aujourd'hui, ils ne sont que sourires, accolades et petites blagues. Ce qui c'est passé entre temps ? Pas grand chose. Quels engagements ont été pris de la part des acteurs du chantier de la NRL ? Aucun. Quelles réponses ont été apportées à leurs inquiétudes ? Aucune.

Et le concret, alors ?

Le plus beau retournement de situation a eu lieu ce lundi 14 octobre. Au départ, les transporteurs étaient gonflés à bloc, au fur et à mesure de leurs entretiens avec le président du conseil départemental, puis le préfet l'élu en charge des grands projets à la Régio, la pression n'avait fait que redescendre. On aurait pu toutefois imaginer un regain lors de la rencontre avec Didier Robert. Car depuis que les trasporteurs ont commencé à monter au créneau, le président de Région était dans le viseur et cristallisé une bonne partie de leur colère. Accusé par les transporteurs de ne pas vouloir accorder la rallonge qui permettrait d'activer leur projet salvateur, le "plan andain" pour des raisons purement politique…

Mais comme à chaque fois, au moment de la rencontre, le courroux des transporteurs semblait bien loin. Poignées de main chaleureuses, sourires convenus, petites blagues… Après deux heures d'entretien, les transporteurs sont sortis de la salle, visages fermés. Cependant, le discours ne semblait pas en accord avec leurs mines renfrognées. Car leurs attentes, très fortes vis à vis du maître d'ouvrage du chantier de la NRL n'ont pas été comblées. Pourtant, les transporteurs ont qualifié les échanges de "cordiaux" et "constructifs", dans une "bonne ambiance", affimé qu'ils avaient été "rassurés" et que Didier Robert avait pu leurs apporter bon nombre d'éclairages, de chiffres et de précisions.

Aucun engagement pris

Pourtant, le président de Région ne s'est pas vraiment mouillé. Il a rappelé que trouver les roches massives n'était pas sa compétence mais de celle du groupement "qui doit prendre ses responsabilités et assumer l'approvisionnement en matériaux". Qu'il serait prêt à accorder une rallonge mais au "juste prix" sans préciser quel serait le montant de cette enveloppe supplémentaire mais en affirmant "nous avons les moyens de mener ce chantier comme nous nous y sommes engagés". Didier Robert a également indiqué être de ceux qui pensent qu'il est possible de trouver les matériaux à La Réunion. Comme les autres interlocuteurs avec lesquels les transporteurs se sont récemment entretenus, il ne s'est pas engagé concrètement.

Pas de mobilisation en vue

Cependant, cette réunion aura fini d'enterrer le projet de mobilisation massive des transporteurs. Pour la première fois, ils ont reculé et admis que le blocage des administrations n'était plus envisagé.

En même temps, il était de plus en plus clair que la menace de mobilisation n'était plus à l'ordre du jour. Même si cette hypothèse n'est pas définitivement écartée. Au final, les transporteurs sont de grands sensibles, ils avaient surtout besoin d'être écoutés, rassurés, cajolés. Pour les engagements forts et les réponses concrètes, il faudra repasser…

fh / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com