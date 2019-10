Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

C'était l'une des réponses de l'exécutif au mouvement des Gilets jaunes. Une baisse conséquente de la taxe d'habitation pour les foyers les plus modestes. Depuis l'année dernière, l'impôt diminue progressivement. Après une réduction de 30 % de leur taxe en 2018, les foyers les plus modestes bénéficieront cette année d'une réduction de 65 %, soit 390 euros en moyenne, avant la suppression totale en 2020 pour un gain moyen de 600 euros. À noter : les 20 % de foyers restants verront à leur tour leur taxe progressivement supprimée entre 2021 et 2023. La date limite d'envoi des avis par la poste est prévue le 22 novembre. À La Réunion, la direction des finances publiques n'a pas encore les éléments suffisants pour évaluer l'impact de la mesure sur le territoire.

