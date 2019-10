Ce mardi 15 octobre 2019, les pompiers réunionnais sont en grève. Une trentaine d'entre eux, de diverses casernes autour de l'île, était réunie devant les locaux de la préfecture de Saint-Denis. Un rendez-vous est aussi programmée avec la directrice de cabinet du préfet. (Photo as/www.ipreunion.com)

Leur mouvement fait écho au mouvement intersyndical national, qui se réunit aujourd'hui à Paris. "Nous réclamons une revalorisation de notre prime de feu, pour qu'elle passe de 18% à 28% de notre salaire, cette demande se justifie par l'apparition de nouveaux risques" explique Michel Gonot, président du syndicat Action Catégorie C CFE-CGC.



"Depuis dix ans, on observe une augmentation des incivilités et des violences à notre encontre, environ 23% en 2018. Par ailleurs, notre caisse de retraite a aussi fait le lien entre notre métier et certains types de cancer, notamment des voies respiratoires à cause de la toxicité des fumées" continue-t-il.



Une trentaine de personnes étaient réunis ce matin. "Il est difficile de faire adhérer aux revendications nationales quand on est à 10 000 km de la métropole, mais on le fait et on arrive petit à petit à mobiliser" admet le syndicaliste.



Il rappelle par ailleurs que déjà en juillet dernier, les pompiers de la caserne de Sainte-Marie avaient entamé une grève pour protester contre leurs conditions de travail et la vétusté de leurs locaux. "Nous demandons au niveau national comme local de mettre en avant les conditions de vie des pompiers" conclut-il.



as / www.ipreunion.com