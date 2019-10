Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 heures

Le temps devrait être maussade ce mardi 15 octobre dans l'est comme dans l'ouest d'après Matante Rosina. Nuages et pluie devraient rythmer la journée des Réunionnais. Seuls le nord et le sud verront quelques éclaircies, avec des rafales à 50 km/h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

