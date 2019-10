BONJOUR - A la une de ce mercredi matin 16 octobre 2019 :



Koz azot : et si un(e) Réunionnais(e) remportait la Diagonale des fous...

Troisième édition de votre rubrique "Koz azot", cette semaine Imaz Press Réunion vous donne la parole sur le sujet qui va occuper tous les médias de l'île jusqu'à dimanche : le Grand Raid. Cette année, il y aura moins de "stars" sur les sentiers alors tous les espoirs sont permis pour nos fous locaux. Mais pas d'emballement, rien n'est gagné, certaines têtes d'affiche seront bel et bien sur la ligne de départ ce jeudi 17 octobre à la Ravine blanche. Finalement, on peut juste se dire qu'en 2019, les coureurs péi auront plus de chance que les éditions précédentes de monter sur le podium et pourquoi pas rêver d'une victoire... Pensez-vous qu'un Réunionnais puisse gagner le Grand Raid 2019 ? Donnez-nous votre avis sur le site et en répondant à notre sondage sur les réseaux sociaux. Et au fait, Imaz Press va suivre les coureurs par monts et par vaux, nous serons en direct et suivrons les quatre courses de jour comme de nuit, alors suivez nos lives !

Ce jeudi 17 octobre 2019, 22 heures, sera donné le coup d'envoi du Grand Raid, enfin... Celui de la Diagonale des Fous, car la Zembrocal (la course par équipe) aura débuté dès 19h et les Joëlettes à 21h30. Imaz Press sera pour l'occasion en partenariat avec Réunion la 1ère, qui prévoit un dispositif de grand ampleur pour suivre la course, on vous explique

En 2018, Amaury de Saint-Quentin, ancien préfet de La Réunion, présentait le nouveau dispositif d'alerte cyclonique applicable à La Réunion. L'alerte violette faisait son apparition pour signaler un danger exceptionnel. À l'approche de l'ouverture de la saison cyclonique, le point sur les recommandations, les consignes à respecter par la population, les entreprises et les services publics.

L'Assemblée nationale a adopté largement mardi le vaste projet de loi bioéthique avec sa mesure phare prévoyant l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes.

Le mauvais temps devrait continuer ce mercredi 16 octobre 2019 d'après Matante Rosina, particulièrement dans l'ouest, l'est, et dans les plaines. Dans le nord et le sud, les éclaircies devraient encore rythmer la journée, où les températures seront assez élevées.