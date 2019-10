A l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire ce mercredi 16 octobre, le MOCA (Montgaillard, Saint-Denis) a été le théâtre du lancement du REGAL Réunion. En présence d'une centaine d'acteurs et actrices du secteur, la charte fondatrice de ce " Réseau pour Eviter le Gaspillage ALimentaire " a été signée par les financeurs et partenaires de l'initiative. Une étape supplémentaire dans cette démarche participative tournée pour promouvoir le bien-manger pour soi, et pour la planète. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Accompagner et faciliter, sur son territoire, la mise en œuvre de la lutte contre le gaspillage alimentaire en vue d’atteindre l’objectif de – 50 % de gaspillage alimentaire d’ici 2025. Enoncée noir sur blanc dans la charte paraphée ce 16 octobre par l’ensemble des partenaires et financeurs du projet (La Préfecture, l’ADEME, la DAAF, La Région, Le Conseil Départemental, la CASUD, la CINOR, la CIREST, la CIVIS, le TCO, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Réunion, RD2A, PHENIX et run’concept), cette démarche répond à l’objectif établi par le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Sur le terrain, les initiatives menées au quotidien pour réduire le gâchis sont légion. Sur tous les segments de la chaîne alimentaire, nombreux sont les acteurs et actrices locaux à être mobilisé-es pour s’attaquer au gaspillage alimentaire et, au-delà, pour promouvoir une alimentation saine et durable. C’est ce vivier d’idées, d’actions et de bonnes pratiques que le REGAL Réunion entend valoriser, dans une démarche territoriale collective au service du bien-manger pour soi et pour la planète. Lancé ce jour, le site internet local se fera le relais des initiatives recensées et constituera une ressource pour les membres du réseau, les professionnel-les et le grand public : actualités, informations réglementaires, fiches actions, guides, vidéothèque...

