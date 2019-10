À l'aube de ses 20 ans, l'organisation du Trophée Roses des Sables reprend la route. À bord de cette nouvelle aventure, 281 participantes soit 146 équipages en provenance de France entière, mais aussi du Canada, de Suisse et du Royaume chérifien. En 19 ans d'existence, ce sont près de 3 237 femmes qui se sont lancées à l'assaut des pistes marocaines. Une figure emblématique, le directeur de Désertours, Jean-Jacques Rey qui les suivra tout le long de leur parcours et dont elles savent qu'il pourra leur apporter de précieux conseils. Le grand départ a été donné ce midi par l'ancien pilote du Paris Dakar, au Stade Aguilera au Pays basque, stade du célèbre club de rugby, Le Biarritz Olympique. Un clin d'oeil de l'organisation à quelques jours de la rencontre France - Pays de Galles.

Depuis hier midi, les participantes qui prennent le départ en France ont suivi le traditionnel circuit des vérifications techniques, administratives et médicales au cœur du stade Aguilera. Un temps toujours très attendu, intense et souvent mêlé à une pointe de stress. En effet, il s’agit d’étapes décisives avant d’obtenir le tant convoité sésame et rentrer ainsi dans la compétition. Vendredi, les derniers équipages au départ de Montréal seront attendus à Meknès au Maroc pour leurs vérifications. Tous se retrouveront le soir même à Errachidia pour le début de l’aventure au cœur du désert, c’est parti pour une 19ème édition palpitante.

Les derniers conseils avant les premiers tours de roues

1 200 kilomètres séparent Biarritz d’Algésiras et les premières participantes sont attendues dès demain midi à la pointe sud espagnole. " Quand on part de Biarritz, on arrive toujours où il faut " a lancé Michel Veunac, le maire de la ville lors du grand décompte de départ des Roses.

Bérengère Krief marraine de la 19ème édition

Alors qu’elle travaille actuellement d’arrache-pied à la réalisation de son deuxième spectacle, Bérengère Krief a accepté d’être marraine du Trophée Roses des Sables 2019 ; une marraine engagée qui sera présente sur le terrain du 20 au 24 octobre pour soutenir les équipages et pour participer aux deux temps forts solidaires aux côtés des associations. C’est une scène à ciel ouvert qui s’offre à la comédienne, du rythme, des rencontres, des pleurs, des rires, des rebondissements, un condensé du théâtre de la vie !

Marine Lorphelin, ambassadrice de la team Santé et Solidarité

Depuis plus de 14 ans, Désertours travaille en collaboration avec l’association Enfants du Désert pour mettre en place son volet solidaire au Maroc. Forte de ses succès auprès des enfants, l’Association Enfants du désert et la Team Santé & Solidarité du Trophée Roses des Sables ont souhaité ouvrir cette action à toutes les participantes professionnelles de santé, afin de mener des opérations de plus grande envergure. C’est pour cette raison qu’une grande campagne d’équipement en lunettes de vue a été menée depuis 2018 auprès des enfants parce que " bien voir, c’est bien apprendre ". Dans ce contexte, Marine Lorphelin, interne en médecine généraliste et ancienne Miss France 2013 a accepté d’être l’ambassadrice de cette action. Elle sera présente sur le terrain du 19 au 21 octobre 2019 aux côtés des 16 équipages de santé pour transmettre son savoir et animer un atelier des gestes simples d’hygiène auprès des enfants.

Les infos clés à savoir :

• L’événement se déroulera du 16 au 27 octobre 2019

• 146 équipages & 281 participantes provisoires en 4x4, SSV, quad et moto

• 3 237 participantes depuis les débuts du rallye en 2001

• 12è rallye pour l’une des participantes

• Marraine française : Bérengère Krief & Ambassadrice de la team Santé et Solidarité : Marine Lorphelin