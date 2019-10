Parallèlement à la semaine internationale de l'Université de La Réunion, une délégation de l'IUT de La Réunion, composée d'enseignants et de membres de l'équipe de direction, s'est rendue au Cap du 6 au 13 octobre 2019 afin de développer des partenariats professionnels et technologiques entre l'Université de La Réunion et plusieurs établissements d'enseignement de la région du Cap.

Les établissements visités étaient :

- Stellenbosch University,

- L’University of Cape Town (UCT),

- Cape Peninsula University of Technology (CPUT),

- TVET College of Cape Town.



Les objectifs de cette mission étaient les suivants :

- rencontrer des universités afin de mettre en place des partenariats futurs ;

- rencontrer le monde professionnel et institutionnel sud-africain ;

- développer la formation linguistique des enseignants de l’IUT de La Réunion à l’étranger.

- faire connaitre La Réunion et son université.

Cette semaine intense fut très riche en échanges. Plusieurs accords seront mis en place dont le premier est en cours d’élaboration avec le CPUT. Ainsi un MOU (Memorandum of Understanding ) est en cours de rédaction au niveau de CPUT.

Toutes ces démarches ont été soutenues par l’Ambassade de France en Afrique du Sud qui nous a accompagnés tout au long de cette mission. L’Université de La Réunion, par sa direction des relations internationales, a contribué à la réussite de cette opération et poursuivra la mise en place de ces différents partenariats.



Retour sur cette semaine sud-africaine :

- Le lundi 7 octobre, la délégation a été reçu au Consulat de France au Cap par le Consul Général, accompagné par la chargée de mission pour la science et l’innovation et l’attachée de coopération et d’action culturelle. Lors de cette rencontre la délégation a exposé les objectifs de la mission et échangé globalement sur l’Université de La Réunion et plus particulièrement sur son IUT. Elle a ensuite évoqué les programmes d’aide et de soutien pour le développement des partenariats. A la suite de cette réunion, la délégation a rencontré le coordinateur français de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Cap, avec lequel elle a avons abordé les questions de formation professionnelle et de stages au sein du tissu économique sud-africain.



- Le mardi 8 octobre, la délégation s’est rendue à Stellenbosch University où elle a été reçue par le bureau des relations internationales, ainsi que par les représentants des différentes composantes : Génie électrique et électronique, Département de Physiologie, Carrières Sociales, Langues et Sciences Humaines. Suite aux présentations et aux ateliers de réflexion, des pistes de partenariats ont émergé, notamment en Carrières Sociales et en Génie Électrique. La délégation a ensuite pu découvrir le campus et ses installations. Les domaines de la recherche et de l’innovation ont aussi été abordés lors de la visite au LaunchLab, incubateur de l’Université de Stellenbosch.



- Le mercredi 9 octobre, L’University of Cape Town (UCT) a accueilli la délégation pour des rencontres thématiques dans les domaines suivants : Sciences de l’Information, Informatique, Carrières Sociales et Génie Civil. Les opportunités restent largement ouvertes pour développer des collaborations futures. En fin de journée, une réception à l’Alliance Française a permis de promouvoir l’Ile de La Réunion et son université.



- Le jeudi 10 octobre, la délégation a participé à une rencontre internationale organisée par Cape Peninsula University of Technology CPUT. La Directrice des Initiatives Stratégiques et des Partenariats du CPUT a introduit sa vision pertinente du One Smart CPUT. Ses collaborateurs ont également donné un aperçu du développement actuel des partenariats au sein de leurs composantes. HAN University of Applied Science, des Pays-Bas, ainsi que l’IUT de La Réunion, ont présenté à leur tour leurs champs disciplinaires, et les projets en cours.

Cela a offert l’opportunité à la délégation de nouer des liens avec les collègues de HAN University of Applied Science et du CPUT, en particulier sur la thématique du Building Information Modeling . Puis, la délégation a visité les installations, en particulier, les halles agroalimentaires et les laboratoires de santé, ainsi que la nouvelle école d’ingénieurs en génie électrique. Lors de cette visite, la délégation s’est rendue au French South African Institute of Technology (F’SATI) pour discuter des partenariats autour du Génie Électrique et Télécommunications.



- Le vendredi 11 octobre, la délégation a été accueilli par le principal du TVET College of Cape Town et son équipe. Lors des échanges et présentations nous avons découvert le système éducatif technologique pré-universitaire de l’Afrique du Sud. La possibilité de formations courtes à destination des professionnels a été évoquée.