Ce jeudi 17 octobre 2019, 22 heures, sera donné le coup d'envoi du Grand Raid, enfin... Celui de la Diagonale des Fous, car la Zembrocal (la course par équipe) aura débuté dès 19h et les Joëlettes à 21h30. Imaz Press sera pour l'occasion en partenariat avec Réunion la 1ère, qui prévoit un dispositif de grand ampleur pour suivre la course, on vous explique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette semaine est la semaine du Grand Raid. 4 courses, dont une des plus mythiques au monde, la Diagonale des fous, 290km de sentiers à travers La Réunion, 4 jours de joie et de fête, le Grand Raid 2019 sera à suivre sur Réunion la 1ère.



Le programme

Mercredi 16 octobre

Le mercredi, c'est l'effervescence qui s'installe. C'est jour de la remise des dossards et des accréditations, les dernières installations, les derniers préparatifs, vous pourrez suivre toute la journée la montée en pression sur notre site et les éditions d'information.

Jeudi 17 octobre

Le jour J, celui du grand départ, celui des grands départs. Dès 17h, suivez notre minute à minute. Les journalistes alimenteront ce direct commenté jusque dimanche soir. Ce sera l'endroit pour suivre les courses, les histoires, en temps réel, agrémenté d'une webtv qui regroupera tous les directs et reportages liés au grand raid. 19h, le départ de la Zembrocal à Domaine Vidot sera donné en Facebook Live et dans le journal, en direct de Saint-Pierre, les premiers coureurs seront lachés.



A 20h, vous retrouverez l'émission d'avant départ, présentée par Katiana Castelnau et Johnny Lérivain. Après cette émission, vous serez incollables et parés pour vivre la plus belle course de l'année. 21h30, toujours Katiana et Johnny, mais on change d'atmosphère, on est dans le compte à rebours, nous sommes à 30 minutes du départ, on retient sa respiration, l'ambiance monte. Un départ à suivre en intégralité sur les antennes de Réunion la 1ère, que ce soit sur internet et à la télé, mais également à la radio qui prendra l'antenne toute la nuit pour vous faire vivre la course, avec de nombreux points de directs sur le terrain.

Vendredi 18 octobre

Nous allons relever un nouveau challenge, celui de vous faire vivre la course depuis les sentiers. Pour ça, nous avons sélectionné 5 champions. Leur mission, suivre les premiers. Nous serons à Cilaos, au Taibit, dans le sentier Scout, à Sans Souci, à La Possession, au Colorado et à la Redoute pour vous faire vivre la course de l'intérieur. Ces 5 champions réunionnais : Frédéric Duchemann, Elisée Boyer, Alexis Vincent, Jean-Marie Cadet et Jérôme Chevret.



A la radio, à la TV, dans vos éditions, vous retrouverez l'ensemble de nos reportages, faits par les journalistes sur le terrain, dans les sentiers, avec les coureurs, les familles, les bénévoles.



A 21h, à la télévision, Katiana et Johnny vous feront vivre l'arrivée du premier en direct, l'horaire est encore à affiner, il y a tellement d'aléas dans une course de 166km. Les premières images, les premières réactions, seront à suivre sur Réunion la 1ère TV, nous serons là, quelque soit l'heure.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Le Grand Raid ne s'arrête pas. La course laisse de plus en plus la place aux belles histoires. L'arrivée du Trail de Bourbon aux alentours de 13h à suivre dans notre WebTV. Une caméra filmera jusque dimanche soir la ligne d'arrivée pour voir l'arrivée de votre famille, vos amis, vos favoris. Dans nos éditions, sur notre WebTV, nous vivrons encore Grand Raid.