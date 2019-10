Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Troisième édition de votre rubrique "Koz azot", cette semaine Imaz Press Réunion vous donne la parole sur le sujet qui va occuper tous les médias de l'île jusqu'à dimanche : le Grand Raid. Cette année, il y aura moins de "stars" sur les sentiers alors tous les espoirs sont permis pour nos fous locaux. Mais pas d'emballement, rien n'est gagné, certaines têtes d'affiche seront bel et bien sur la ligne de départ ce jeudi 17 octobre à 22h à la Ravine blanche. Finalement, on peut juste se dire qu'en 2019, les coureurs péi auront plus de chance que les éditions précédentes de monter sur le podium et pourquoi pas rêver d'une victoire... Pensez-vous qu'un Réunionnais puisse gagner le Grand Raid 2019 ? Donnez-nous votre avis sur le site et en répondant à notre sondage sur les réseaux sociaux. Et au fait, Imaz Press va suivre les coureurs par monts et par vaux, nous serons en direct et suivrons les quatre courses de jour comme de nuit, alors suivez nos lives !

