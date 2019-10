Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le mauvais temps devrait continuer ce mercredi 16 octobre 2019 d'après Matante Rosina, particulièrement dans l'ouest, l'est, et dans les plaines. Dans le nord et le sud, les éclaircies devraient encore rythmer la journée, où les températures seront assez élevées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le mauvais temps devrait continuer ce mercredi 16 octobre 2019 d'après Matante Rosina, particulièrement dans l'ouest, l'est, et dans les plaines. Dans le nord et le sud, les éclaircies devraient encore rythmer la journée, où les températures seront assez élevées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)