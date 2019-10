Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Un carambolage impliquant trois véhicules au niveau de l'échangeur de l'Etang-Salé provoque des ralentissements. Les deux voies de circulation sont neutralisées, et on compte un peu plus d'un km de bouchon en direction du sud. Les voitures doivent en effet emprunter la bande d'arrêt d'urgence, la seule qui reste ouverte. (Photo : Radar 974)

