BONJOUR - A la une de ce jeudi matin 17 octobre 2019 :



- Dix crashs aériens mortels en seize ans à La Réunion

- Grand Raid : c'est le jour J !

- La météo devrait être clémente pour les raideurs fous

- Dix crashes aériens mortels en seize ans à La Réunion

- Les nuages persistent dans le ciel réunionnais

Dix crashs aériens mortels en seize ans à La Réunion

Le crash d'un avion de tourisme Cessna ce mercredi 16 octobre 2019 n'est pas sans rappeler les neuf crashes aériens mortels qui se sont produits à La Réunion ces vingt dernières années. Vingt-deux personnes ont perdu la vie dans des drames aériens dont les causes n'ont pas toujours été identifiées par les services du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) chargé de mettre en lumière les dysfonctionnements qui ont mené à ces issues funestes. Retour sur les catastrophes aériennes qui ont marqué La Réunion ces seize dernières années.

Grand Raid : c'est le jour J !

Trois deux un... partez ! Les traileuses et traileurs parcourent les sentiers de l'île dès ce jeudi 17 octobre au soir. Les premiers à partir sont les coureurs de la Zembrocal. Le départ de cette course en relais se fera au Domaine Vidot à Montvert les haut à 19h. Les suivants, ce sont les folles et les fous qui s'élanceront de la Ravine blanche à Saint-Pierre dès 22h. Le 18 octobre ce sera au tour de la Mascareignes puis du Trail de Bourbon. Plus de 6.300 personnes se sont inscrites aux quatre courses du Grand Raid, dont 2.900 à la célèbre Diagonale des Fous. Imaz Press sera comme chaque année au coeur de la course, pour vous faire vivre l'événement sportif le plus important de l'année. Suivez notre live sur le site ipreunion.com, et sur les réseaux sociaux !

La météo devrait être clémente pour les raideurs fous

C'est le grand jour. En ce jeudi 17 octobre 2019, le Grand Raid va débuter avec le départ de la Zembrocal à 19 heures, et la Diagonale des fous à 22 heures. Et bonne nouvelle, la météo devrait être plutôt clémente pour les coureurs d'après Jacques Ecormier, chef prévisionniste chez Météo-France océan Indien.

Crash d'un avion de tourisme près du volcan : 2 morts, 2 blessés

Ce mercredi 16 octobre vers 10h, un avion de tourisme de type CESSNA s'est crashé dans le secteur du volcan. Quatre personnes se trouvaient à bord de l'aéronef. Deux d'entre elles, deux femmes d'une cinquantaine d'années sont décédées, le pilote de l'aéronef est entre la vie et la mort, le dernier passager est conscient, son pronostic vital n'est plus engagé. Ces deux blessés ont été évacués au CHU de Saint-Pierre. Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), la section aérienne de gendarmerie et la brigade de gendarmerie de transport aérien (Bea) ont été mobilisés. Une cellule de crise a été activée en préfecture et le plan Orsec Sater (secours aéroterrestre) a été déclenché par les services de l'État. Une enquête a été ouverte par le parquet de saint-Pierre, pour le moment, la thèse accidentelle est privilégiée par les enquêteurs.

Les nuages persistent dans le ciel réunionnais

Ce jeudi 17 octobre 2019, après une nuit pluvieuse, le temps restera maussade sur la façade sud de l'île, nous rapporte Matante Rosina. Sur le reste du département, les nuages et les éclaircies s'alterneront toute la journée, avec des températures plutôt fraiches pour un mois d'octobre.