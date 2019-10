Il est 22 heures en ce jeudi 18 octobre 2019, c'est donc officiel : les coureurs de la Diagonale des Fous ont démarré leur course ! L'ambiance est électrique à la Ravine Blanche de Saint-Pierre, où les raideurs sont encadrés de milliers de supporters qui leur font la haie d'honneur avant qu'ils ne s'élancent sur les chemins escarpés des montagnes réunionnaises. On n'oublie cependant pas les relayeurs de la Zembrocal, qui eux sont partis depuis 19 heures déjà ! (Photos rb/www.ipreunion.com)

Qui sera le grand vainqueur de la Diagonale des Fous cette année ? Les raideuses et raideurs parviendront-ils à finir leur course dans les temps ? Ça y est, l'événement sportif de l'année a débuté. L'aventure commence pour les 2 520 raideuses et raideurs, qui ont devant eux 166 km de traversée dont 9.611 mètres de dénivelé positif... Un effort quasi surhumain qui vaut bien le surnom de "folles" et "fous" qu'on leur donne. Pourtant, quelques minutes avant de partir, les coureurs faisaient descendre la pression en chanson.

Du côté de la logistique, cette année, ils sont 1 500 bénévoles à donner de leur temps, de leur énergie pour que les quatre courses du Grand Raid se déroulent dans les meilleures conditions. Ils sont présents sur le départ, mais aussi sur tous les points de ravitaillement, qui ont d'ailleurs été livrés par hélicoptère tout au long de la journée.

Ce sont trois jours intenses qui débutent ce soir, trois jours qui vont faire vibrer toute l'île.