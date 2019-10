Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le président arrive sur notre île le 23 octobre 2019, après une première journée passée à Mayotte et une matinée sur les îles Glorieuses. Pour son déplacement à La Réunion, Emmanuel Macron centre volontairement ses visites et rencontres autour de l'emploi. Il ira donc à la rencontre des acteurs économiques de l'île lors de sa première journée de visite. Puis le 24 octobre il participera à un déjeuner républicain en présence des maires, des parlementaires et des présidents des conseils départemental et régional. Le président ira aussi à la rencontre des demandeurs d'emploi à Saint-Paul. Pour terminer sa visite le 25 octobre il est convié à un grand pique-nique à Grande Anse durant lequel il rencontrera les habitants. (Photo d'illustration visite d'Emmanuel Macron à La Réunion en 2017 rb/www.ipreunion.com)

