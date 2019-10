C'est le grand jour. En ce jeudi 17 octobre 2019, le Grand Raid va débuter avec le départ de la Zembrocal à 19 heures, et la Diagonale des fous à 22 heures. Et bonne nouvelle, la météo devrait être plutôt clémente pour les coureurs d'après Jacques Ecormier, chef prévisionniste chez Météo-France océan Indien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si la pluie a été au rendez-vous ces derniers jours dans le sud, elle devrait épargner les coureurs en ce jeudi soir. "Par contre, il faudra s'attendre à beaucoup de vent au niveau de Saint-Pierre et de la Plaine des Cafres le jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi" précise le prévisionniste.

Les températures nocturnes devraient être assez fraiches, avec un ciel dégagé. Pendant la journée, les nuages devraient s'installer, sans que la pluie ne s'invite. "On peut cependant prévoir quelques averses dans l'ouest, du côté de Dos d'Âne et la Grande Chaloupe, le vendredi après-midi" souligne Jacques Ecormier. Les têtes de course de la Diagonale des fous pourraient donc recevoir quelques gouttes de pluie, mais rien de bien méchant.

Jusqu'à dimanche, les journées devraient être plutôt douce, sans chaleur extrême. "Les conditions seront donc plutôt bonnes pour courir" conclut le prévisionniste. Une bonne nouvelle pour tout le monde !