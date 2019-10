GBH a annoncé, ce jeudi 17 octobre 2019, avoir initié la procédure de pré-notification auprès de l'Autorité de la Concurrence de son projet d'acquisition des activités de Vindémia. En effet, au début du mois, l'Autorité avait communiqué pour la première fois sur le sujet en indiquant ne pas encore avoir reçu de notification de la part de GBH. Chose qui est donc désormais faite, alors que des rapporteurs de l'Autorité seront en visite début novembre pour auditionner les acteurs concernés par l'opération. Nous partageons avec vous le communiqué de l'entreprise ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"GBH annonce, ce jour, avoir initié la procédure de pré-notification auprès de l’Autorité de la Concurrence de son projet d’acquisition des activités de Vindémia1, confirmant ainsi pleinement sa volonté de réaliser l’opération dans les conditions annoncées précédemment.



L’opération est en effet soumise à l’autorisation préalable des autorités de concurrence compétentes. Afin de garantir et renforcer la concurrence, GBH rappelle que le projet d’acquisition prévoit notamment de rétrocéder 4 hypermarchés (Jumbo Sainte-Marie, Jumbo Saint-André, Jumbo Chaudron, Jumbo Savanna) à la société Make Distribution, acteur à capitaux réunionnais.



Au terme de l’opération, la part de marché de GBH sur le marché de la grande distribution alimentaire (25,9%)3 sera ainsi inférieure à celle de Vindémia à ce jour (28%). L’arrivée de Make Distribution, qui opérera sous une nouvelle enseigne partenaire d’Intermarché, renforcera la concurrence sur le marché de la grande distribution à La Réunion.



GBH confirme son engagement à baisser les prix de 4% dans les magasins repris, poursuivant ainsi sa politique de prix compétitifs. GBH confirme également son engagement à ne pas faire de plan social et mettra en oeuvre l’ensemble des actions d’accompagnement et de formation nécessaires auprès de ses collaborateurs durant la phase de transition.



Pionnier déjà très actif pour le développement de la production locale, GBH, au travers son enseigne Carrefour, continuera à renforcer son implication auprès des filières agricoles et des industriels locaux"

Le 9 octobre dernier, l'Autorité de la concurrence communiquait pour la première fois sur l'offre de rachat de Vindemia par le groupe Bernard Hayot. Deux éléments étaient à retenir : aucun dossier de notification de l'opération n'avait été présenté à l'Autorité pour le moment. Lors d'une conférence de presse donnée à la mi-septembre, les directeurs de Carrefour et GBH indiquaient que le dossier de notification serait déposé à la fin du mois (de septembre ndlr). L'autre élément : des rapporteurs de l'Autorité viendront à La Réunion au début du mois de novembre 2019 afin d'auditionner les opérateurs économiques et les acteurs concernés par cette opération.

