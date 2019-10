BONJOUR - A la une de ce vendredi matin 18 octobre 2019 :



- Grand Raid : le Réunionnais Nicolas Rivière en tête de course

- Grand Raid : les infiltrés d'Imaz Press sont (presque tous) sur les sentiers

- La 4ème édition des Journées nationales de l'architecture démarre ce vendredi

- De nombreux ateliers loisirs pendant les vacances à la Caverne

- Un temps clément pour ce jour de Grand Raid

Grand Raid : le Réunionnais Nicolas Rivière en tête de course

Trois deux un... partez ! Les traileuses et traileurs parcourent les sentiers de l'île dès ce jeudi 17 octobre au soir. Les premiers à partir sont les coureurs de la Zembrocal. Le départ de cette course en relais a eu lieu au Domaine Vidot à Montvert les haut à 19h. Les suivants, les folles et les fous qui se sont élancés de la Ravine blanche à Saint-Pierre à 22h. Le 18 octobre ce sera au tour de la Mascareignes puis du Trail de Bourbon. Plus de 6.300 personnes se sont inscrites aux quatre courses du Grand Raid, dont 2.900 à la célèbre Diagonale des Fous. Imaz Press sera comme chaque année au coeur de la course, pour vous faire vivre l'événement sportif le plus important de l'année. Suivez notre live sur le site ipreunion.com, et sur les réseaux sociaux !

Grand Raid : les infiltrés d'Imaz Press sont (presque tous) sur les sentiers

Nous vous l'avions annoncé : lors de cette édition du Grand Raid, nous allons suivre à la trace plusieurs coureurs. Pas sur les sentiers évidemment... on manque un peu d'entraînement pour ça... Mais à distance, via leur numéro de dossard ou les nouvelles de leurs proches. Pour l'instant, plusieurs d'entre eux ont commencé à courir, mais pas tous. C'est Jérôme qui a ouvert la marche, lui qui s'attaque à la Diagonale des Fous. Il est parti ce jeudi 17 octobre à 22h, de Saint-Pierre. Puis ce vendredi matin à 3h, ce sont nos infiltrés de la Mascaraignes qui sont partis sur les sentiers de La Réunion, à savoir Philippe, Nicolas et Quentin. Il restera ensuite les coureurs du Trail de Bourbon, coup d'envoi ce vendredi à 21h.

La 4ème édition des Journées nationales de l'architecture démarre ce vendredi

La 4ᵉ édition des Journées nationales de l'architecture se déroule les 18, 19 et 20 octobre 2019 et s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire du ministère de la Culture. Ces journées ont pour objectif de développer la connaissance et l'intérêt du grand public en mettant en lumière les richesses de l'architecture contemporaine remarquable, partout où elle se trouve, en racontant l'histoire du bâti qui nous entoure et en valorisant l'apport culturel, scientifique, technique et social de l'architecture pour le bien-être de tous.

De nombreux ateliers loisirs pendant les vacances à la Caverne

Pour les petites vacances du mois d'octobre 2019, les associations saint-pauloises continuent de proposer des activités ludiques et créatives à destination des enfants et des adultes

Un temps clément pour ce jour de Grand Raid

Ce vendredi 18 octobre 2019, des milliers de coureurs comptent sur les prévisions de Matante Rosina ! Et bonne nouvelle, elle prévoit un temps alternant entre nuages et éclaircies, avec des températures douces un peu partout sur l'île. Mais attention, il se pourrait que quelques averses se frayent un chemin dans l'ouest dans l'après-midi.