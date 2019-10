Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Le 23 octobre, le Forum NxSE accueillera en pré-ouverture de sa quatrième édition, le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Un moment très attendu par la Tech réunionnaise, et par toutes les filières de l'innovation. Les 24 et 25 octobre 2019 à la Nordev, neuf communautés French Tech se retrouveront pour partager leurs problématiques et perspectives, mais aussi une cinquantaine d'exposants, autant de speakers, 20 conférences, un Hackathon e- tourisme, ou encore un job dating numérique.

