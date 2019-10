Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

La baignade est strictement interdite à L'Étang-Salé les Bains, dans la zone surveillée de la plage, à compter du 18 octobre 2019 et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure a été prise suite à la détérioration des filets de protection constatée par les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) de ladite plage. La Ville de L'Étang-Salé et la CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) recommandent la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité et remercie les usagers de la mer de leur compréhension. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La baignade est strictement interdite à L'Étang-Salé les Bains, dans la zone surveillée de la plage, à compter du 18 octobre 2019 et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure a été prise suite à la détérioration des filets de protection constatée par les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) de ladite plage. La Ville de L'Étang-Salé et la CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) recommandent la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité et remercie les usagers de la mer de leur compréhension. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)