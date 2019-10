C'est officiel : le programme complet de la visite d'Emmanuel Macron à La Réunion a été dévoilé ce vendredi 18 octobre 2019. Le président de la République arrivera le 23 pour repartir le 25 octobre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mercredi 23 octobre

15h30 - Arrivée à l’aéroport de Saint-Denis de La Réunion.

Honneurs militaires

Accueil républicain

Déclaration à la presse

16h30 - Dépôt de gerbe au monument aux morts, place de la Victoire

17h30 - Arrivée du Président de la République à " Choose La Réunion ", Nordev



19h00 - Discours du Président de la République dans le cadre de " Choose La Réunion " devant les autorités et les chefs d’entreprises des Etats de la zone Indo-pacifique et les acteurs économiques réunionnais



20h30 - Dîner de clôture du sommet " Choose La Réunion ", Préfecture



Jeudi 24 octobre



10h00 - Clôture de la rencontre avec les représentations citoyennes, Préfecture



12h00 - Remise des insignes de grand officier de l’Ordre national du mérite à Mme Thérèse Baillif, Préfecture



13h15 - Déjeuner républicain, Préfecture



16h00 - Rencontre avec une quinzaine de demandeurs d’emplois et cinq porteurs de projets d’accès à l’emploi, à la mission locale de Saint-Paul.



Vendredi 25 octobre



10h15 - Visite d’une exploitation agricole



11h30 - Participation à un Pique-nique Péi mettant en valeur les produits locaux, en présence notamment des acteurs des filières agricoles, Grande Anse de Petite-Ile