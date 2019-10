Cette première nuit de Grand Raid a été marquée par une erreur qui aura été eu lourdes conséquences : une erreur de balisage a mené la tête de peloton sur le mauvais chemin. David Hauss, l'Espagnol Jordi Gamito Baus, le Canadien David Decker, Antoine Guillon, Benoît Girondel, Maxime Cazajous, Ludovic Pommeret... Tous manquent à l'appel au pointage de Notre Dame de la Paix, alors qu'ils menaient pourtant au premier poste à Domaine Vidot. Une erreur qui a fait jeté l'éponge de Benoît Girondel et Jordi Gamito Baus...

D'autres ne se sont cependant pas démonté, et Maxime Cazajous, la rage au ventre et la détermination chevillé au corps, a remonté la Diagonale des fous à toute vitesse après s'être perdu avec d'autres concurrents élite en raison d'un mauvais balisage. Mais c'est le Réunionnais Vincent Rivière qui se démarque depuis cette erreur de balisage, et il est le premier à avoir passé Cilaos. Il est suivi du Canadien Jean-François Cauchon, des Métropolitains Grégoire Curmer et Rémi Badoc.

Du côté des femmes, les Réunionnaises Marion Delespierre, Hélène Valette et Alexandra sont les premières féminines mais l'américaine Sabrina Stanley est en embuscade.

Dans la course en relais c'est léquipe Dalo é O qui est en tête. elle se trouve au début du sentier du Taïbit et se dirige vers Marla. La Team City Sport et les Dalons de l'Ouest pointent respectivement à la 2ème et à la 3ème place.

Bien sûr, on n'oublie pas que les joëlettes sont toujours dans la course. Les 32 porteurs et les 11 portés handicapables ont pris le départ de la course avec leurs joëlettes à 21 heures 30 jeudi à Saint-Pierre.

A noter que déjà plusieurs abandons sont survenus : 68 concurrent(e)s ont déjà abandonné dans la Diagonale des fous, 19 en ont fait de même dans la Mascareignes, 4 équipes ont abandonné dans le Zembrocal trail.