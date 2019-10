Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Transporteurs, présidents des Conseils départemental et régional, groupement et préfet sont réunis ce vendredi 18 octobre 2019 pour une table ronde afin de discuter de l'avenir du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Cette réunion commune était une condition pour que les transporteurs cessent leurs blocages. Ce mercredi 16 octobre ils ont manifesté leur colère devant le siège du groupement SBTPT-Vinci-GTOI au Port : environ 80 camions ont bloqué les entrées, en attente d'une date claire et fixée pour se réunir avec tous les acteurs concernés par le chantier. Le sujet qui fâche : la recherche de roches massives.

