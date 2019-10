Le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France ouvrent la 4ème édition de Mois sans tabac en partenariat avec l'Assurance Maladie. Depuis 2016, 580 982 fumeurs ont participé au grand défi de l'arrêt du tabac, dont 4 246 à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le #MoisSansTabac offre aux fumeurs un accompagnement au sevrage jour après jour. Ce rendez-vous annuel débute dès le mois d’octobre et les participants sont invités à s’inscrire via la plateforme dédiée. Santé publique France déploie une campagne nationale qui sera relayée par de nombreux événements à La Réunion. Celle-ci a pour but d’inciter les fumeurs à faire partie de l’aventure #MoisSansTabac, et de les inviter à se préparer dès maintenant pour réussir ce défi.

Un mois sans fumer, cinq fois plus de chances d'arrêter

1ère cause de mortalité évitable, le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année. Le dispositif #MoisSansTabac mise donc sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant un mois, en novembre : un sevrage tabagique de 30 jours multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer définitivement. En effet, l’abstinence sur un tel laps de temps diminue largement la dépendance et les symptômes de manque (nervosité, irritabilité). Santé publique France souhaite mobiliser toute la société, autour de ce défi, dès le mois d’octobre.



En 2018, le nombre de fumeurs ayant répondu à l’appel de #MoisSansTabac à La Réunion a connu un bond avec 1635 inscrits en 2018, contre 936 en 2017

