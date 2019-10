BONJOUR - A la une de ce samedi matin 19 octobre 2019 :



Jour 3 : la Mascareignes c'est fini, le Trail du Bourbon a commencé

Le Grand Raid 2019 a été mouvementé durant la journée du vendredi : podium de la Diagonale des Fous, vainqueurs du Zembrocal, fin de la Mascareignes, début du Bourbon... Les courses ont bien avancé ! Un grand bravo pour commencer à Grégoire Curmer, le gagnant de la Diagonale. Il a terminé la course en 23 heures, 33 minutes et 45 secondes. Il a été suivi du Réunionnais Nicolas Rivière, ex aequo avec Ludovic Pommeret. La Zembrocal aussi a déjà ses vainqueurs avec l'équipe Dalon lé o. La Mascareignes, elle, est tout bonnement terminée, la limite était 21h30 ce vendredi. Quant au Trail de Bourbon, il prend le relais. Démarré à 21h ce vendredi, c'est lui que nous allons suivre avec une attention toute particulière. Environ 1.300 coureurs sont partis de Cilaos. Suivez-nous, nous sommes en live toute la journée pour suivre les aventures de ces coureurs.

Soan fait partie des huit finalistes de The Voice kids

Le show continue pour le Saint-andréen ! Le kok péi a passé la difficile étape des demi-finales. Mais on a failli frôler la catastrophe ce vendredi 18 octobre. L'aventure aurait pu s'arrêter aux portes de la finale pour Soan, un bouleversement est venu changer l'issue de son aventure dans l'émission. Une fois de plus, le talent du prodige réunionnais a fait mouche et lui a permis de rester dans la course.

Les coureurs du Bourbon poursuivent leur lancée

On continue ce samedi 19 octobre avec nos infiltrés du Grand Raid, édition 2019. Sur six coureurs, nous en avons perdu trois... tout simplement parce qu'ils ont fini leur course ! Ces trois traileurs, ce sont ceux de la Mascareignes. Il y a Philippe, Quentin et Nicolas, et ils ont tous réussi à aller jusqu'au bout des 66 km de la course, et de ses 3.509 mètres de dénivelé positif. Nicolas témoigne quand même d'un beau timing en pointant à 17h30 ce vendredi, soit 4 heures avant la clôture de la barrière de La Redoute. Nous suivons donc désormais Jérôme, sur la Diagonale des Fous, et nos deux coureurs du Trail de Bourbon, qui sont partis dans la soirée, Goulven et Ruddy. Le point sur nos six infiltrés, et leurs paramètres.

Dans une banlieue nord de Paris, une start-up fait "pousser" des diamants

Faire "pousser" en quelques semaines des diamants identiques à ceux extraits d'une mine, et moins chers: c'est le pari réussi d'une start-up installée au nord de Paris qui s'apprête à intensifier sa production, profitant de la percée des pierres de laboratoire sur le marché du bijou.

Du beau temps et des températures chaudes

En ce samedi 19 octobre 2019, Matante Rosina prévoit un beau soleil pour toute La Réunion. On espère que les raideurs n'ont pas oublié leur casquette... Les températures devraient être douces sur le littoral, avec 27 degrés attendus. Dans les cirques, ce sont plutôt 20 à 22 degrés qui sont attendus. Attention aux rafales de vent dans le sud, qui pourraient atteindre les 80 km/h.