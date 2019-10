Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 minutes

Le show continue pour le Saint-andréen ! Le kok péi a passé la difficile étape des demi-finales. Mais on a failli frôler la catastrophe ce vendredi 18 octobre. L'aventure aurait pu s'arrêter aux portes de la finale pour Soan, un bouleversement est venu changer l'issue de son aventure dans l'émission. Une fois de plus, le talent du prodige réunionnais a fait mouche et lui a permis de rester dans la course.

