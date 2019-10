Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Ce samedi 19 octobre 2019 marque le troisième journée de l'édition 2019 du Grand Raid. Il a été mouvementé durant la journée du vendredi : podium de la Diagonale des Fous, vainqueurs du Zembrocal, fin de la Mascareignes, début du Bourbon... Les courses ont bien avancé ! Un grand bravo pour commencer à Grégoire Curmer, le gagnant de la Diagonale. Il a terminé la course en 23 heures, 33 minutes et 45 secondes. Il a été suivi du Réunionnais Nicolas Rivière, ex aequo avec Ludovic Pommeret. (Photos rb/www.ipreunion.com)

