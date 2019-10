Le samedi 26 octobre 2019, le CHU de La Réunion organise une journée de sensibilisation aux ravages de l'alcool intitulée "Nou lé kapab !". Le rendez-vous est donné à 9 heures au Jardin de l'Etat à Saint-Denis, où les professionnels discuteront de la thématique "Violences et Alcool, nous sommes tous concernés". Une marche est ensuite prévue jusqu'à la Préfecture de la capitale réunionnaise. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Thème : " Violences et Alcool, nous sommes tous concernés ". Rejoignez l’équipe à partir de 9h00 au Jardin de l'Etat, pour dire NON à la fatalité et défiler jusqu'à la Préfecture. #TousEnsembleOnPeutAllerPlusLoin #prévention pic.twitter.com/2hT78sDUf6 — CHU de La Réunion (@chudelareunion) October 18, 2019