Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Pour mettre fin aux coupures à répétition et à la mauvaise qualité de l'eau distribuée aux robinets des Saint-Andréens, en cas d'intempérie, une Usine de Production d'Eau Potable (UPEP) a été construite à Dioré. Après plusieurs mois de travaux et de mise en marche, la Ville de Saint-André et ses partenaires inaugureront l'ouvrage de production de cette nouvelle UPEP, le mardi 22 octobre. (Photo d'illustration station d'épuration de Saint-André rb/www.ipreunion.com)

