Publié il y a 29 minutes / Actualisé le Mercredi 16 Octobre à 14H27

À l'occasion de l'anniversaire de ses 30 ans, Danone Réunion a décoré d'une médaille du travail 28 de ses salariés. Cette distinction vient "attester de la reconnaissance de l'entreprise pour celles et ceux qui défendent ses marques et ses produits, portent ses valeurs et sont le moteur de son développement" a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

À l'occasion de l'anniversaire de ses 30 ans, Danone Réunion a décoré d'une médaille du travail 28 de ses salariés. Cette distinction vient "attester de la reconnaissance de l'entreprise pour celles et ceux qui défendent ses marques et ses produits, portent ses valeurs et sont le moteur de son développement" a indiqué l'entreprise dans un communiqué.