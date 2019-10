BONJOUR - A la une de ce dimanche matin 20 octobre 2019 :



- Jour 4 : c'est la dernière ligne droite pour les coureurs fous

- Nos derniers infiltrés sont toujours sur les sentiers réunionnais

- #LargTonStory, un concours pour lutter contre l'addiction au tabac des jeunes

- De l'espace aux fonds des océans: des barrières mythiques déjà franchies

- Le soleil toujours au rendez-vous

Jour 4 : c'est la dernière ligne droite pour les coureurs fous

C'est parti pour la quatrième et dernière journée du Grand Raid 2019 en ce dimanche 20 octobre. Les premiers coureurs fous sont arrivés depuis bien longtemps à La Redoute, mais des centaines de coureurs sont toujours sur les sentiers réunionnais. Les participants du Trail de Bourbon ont jusqu'à 15 heures pour passer la ligne d'arrivée, tandis que ceux de la Diagonale des Fous auront jusqu'à 16 heures. Les vainqueurs de ces deux courses sont d'ailleurs connus depuis longtemps maintenant. Du côté de la Diagonale, c'est Grégoire Curmer qui a décroché le titre de Fou en chef, suivi par le Réunionnais Nicolas Rivière et Ludovic Pommeret qui sont arrivés ex-aequo. Pour la Bourbon, c'est le Corse Lambert Santelli qui a franchi le premier la ligne d'arrivée, suivi du Réunionnais Guy Noël Lebon puis de l'Américain Avery Collins. La Zembrocal a elle été remportée par l'équipe Dalon lé o. L'équipe d'Imaz Press sera présente, comme depuis le début de la compétition, pour vous faire vivre l'expérience en direct. Suivez-nous, nous sommes en live.

Nos derniers infiltrés sont toujours sur les sentiers réunionnais

Comme vous le savez, Imaz Press suit depuis le début de la compétition plusieurs coureurs participant au Grand Raid 2019. Si nos poulains de la Mascareignes ont passé la ligne d'arrivée depuis longtemps maintenant et se prélassent probablement chez eux pour se remettre de leurs émotions, nos coureurs fous, eux, sont toujours sur les sentiers. On sera donc bien évidemment avec eux pour ces dernières heures d'effort physique.

#LargTonStory, un concours pour lutter contre l'addiction au tabac des jeunes

Chez les jeunes, 22% des adolescents de 17 ans déclaraient fumer du tabac tous les jours en 2014. A 17 ans, 65% des garçons et 52% des filles ont déjà fumé une cigarette... Alors dans le cadre du Programme Régional de Réduction du Tabagisme (P2RT) et en complément d'actions déjà existantes comme le Mois Sans Tabac par exemple, l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 974), en partenariat avec l'IREPS (Instance Régionale d'éducation et de promotion de la santé de la Réunion) et le soutien de l'Agence Régionale de Santé, lance un grand concours vidéo à destination des jeunes.

De l'espace aux fonds des océans: des barrières mythiques déjà franchies

Comme le Kényan Eliud Kipchoge, qui tente samedi de briser la barrière mythique des deux heures sur un marathon non officiel, d'autres sportifs ont réalisé des prouesses restées dans les mémoires.

Le soleil toujours au rendez-vous

Matante Rosina ne réserve pas de surprise pour ce dimanche 20 octobre 2019 : elle prévoit un beau soleil partout sur La Réunion, et tout particulièrement sur le littoral. Côté température, elle prévoit même que le littoral soit baigné dans 30 degrés de chaleur, rien que ça. Serait-ce l'été austral qui s'installe ?