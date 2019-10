Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Ce dimanche 20 octobre 2019 s'est achevé le Grand Raid. Après plus de trois jours de courses acharnées, près de 4.000 personnes ont passé la ligne d'arrivée de la Diagonale des fous, la Mascareignes, le Trail de Bourbon et la Zembrocal. Ces courses ont respectivement été gagnées par Grégoire Curmer, Alexis Sevennec, Lambert Santelli et les Dalons olé.

