Publié il y a 23 minutes / Actualisé le Jeudi 17 Octobre à 18H49

Chez les jeunes, 22% des adolescents de 17 ans déclaraient fumer du tabac tous les jours en 2014. A 17 ans, 65% des garçons et 52% des filles ont déjà fumé une cigarette... Alors dans le cadre du Programme Régional de Réduction du Tabagisme (P2RT) et en complément d'actions déjà existantes comme le Mois Sans Tabac par exemple, l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 974), en partenariat avec l'IREPS (Instance Régionale d'éducation et de promotion de la santé de la Réunion) et le soutien de l'Agence Régionale de Santé, lance un grand concours vidéo à destination des jeunes.

Chez les jeunes, 22% des adolescents de 17 ans déclaraient fumer du tabac tous les jours en 2014. A 17 ans, 65% des garçons et 52% des filles ont déjà fumé une cigarette... Alors dans le cadre du Programme Régional de Réduction du Tabagisme (P2RT) et en complément d'actions déjà existantes comme le Mois Sans Tabac par exemple, l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 974), en partenariat avec l'IREPS (Instance Régionale d'éducation et de promotion de la santé de la Réunion) et le soutien de l'Agence Régionale de Santé, lance un grand concours vidéo à destination des jeunes.