BONJOUR - A la une de ce lundi matin 21 octobre 2019 :



- Grand Raid 2019 : une année de course toujours aussi incroyable

- Revenu universel d'activité : encore beaucoup de zones d'ombre

- Journée départementale des personnes âgées : près de 12.000 participants

- Rugby - XV de France: Un point d'écart mais quatre ans d'errance

- Une journée plus que pluvieuse

Grand Raid 2019 : une année de course toujours aussi incroyable

Ce lundi 21 octobre 2019, le Grand Raid est officiellement terminé. Eh oui, la dernière personne à avoir franchi la ligne d'arrivée est arrivée dimanche à 16 heures... C'est d'ailleurs Nathalie Cutrone qui a clôturé ces quatre jours de course, après avoir passé trois nuits dehors. Une belle performance pour cette femme de 53 ans. Retour sur ces quatre jours intenses.

Revenu universel d'activité : encore beaucoup de zones d'ombre

C'est l'un des projets phares d'Emmanuel Macron mais aussi l'un des dossiers les plus sensibles de son mandat. Le revenu universel d'activité permettrait de fusionner plusieurs prestations sociales : le RSA (revenu de solidarité active), les APL (aides personnalisée au logement) et la prime d'activité. Objectif affiché du dispositif par le gouvernement : harmoniser les aides sociales, lutter contre la pauvreté et inciter à la reprise d'activité. Mais la colère gronde du côté des associations et l'inquiétude plane de celui des bénéficiaires de ces aides.

Journée départementale des personnes âgées : près de 12.000 participants

C'est à Saint-Paul, devant le stade Paul Julius Bénard, que le Conseil départemental et ses partenaires ont donné rendez-vous aux séniors pour la Journée Départementale des Personnes Agées (JDPA) ce dimanche 20 octobre 2019.

Rugby - XV de France: Un point d'écart mais quatre ans d'errance

Il y a certes le carton rouge de Vahaamahina, mais la cruelle défaite (20-19) face au pays de Galles dimanche en quart de finale de la Coupe du monde sanctionne quatre années d'errance que n'ont pas permis d'effacer deux mois et demi de préparation et un renforcement de l'encadrement.

Une journée pluvieuse

Après un week-end sous le soleil, Matante Rosina prévoit que ce lundi 21 octobre 2019 devrait être placé sous le signe de la pluie. Seul le littoral ouest pourrait être épargé, mais les nuages seront tout de même au rendez-vous. Les températures restent cependant chaudes toute la journée, partout dans l'île.