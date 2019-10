Ce samedi 19 octobre a eu lieu la cérémonie de décoration d'Igbal Ingar au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur. Le président de la Grande Mosquée de Saint-Denis a reçu cette décoration des mains de Monseigneur Gilbert Aubry.

"La Patrie des origines, c’est l’Inde pour la famille Ingar. Le Gujarat. (...) Le grand-père paternel de Igbal arrive à La Réunion en 1902" a rappelé Monseigneur Aubry, ce samedi 19 octobre. "Les lointaines origines sont en Inde. Les racines sont ici. Le père de Igbal, Ibrahim épouse Hafez Kazi. Igbal naît le 14 mai 1950 en Inde, à Tadkesvar dans le Gujarat, à vingt kilomètres de Surat. A l’âge d’un an, il est " transplanté " à La Réunion."

Monseigneur Aubry rappelle qu'Igbal Ingar a arrêté l’école en 3ème, il aide son père à la boutique. Après son service militaire, il suit des cours d’informatique en métropole puis rentre à La Réunion. "Il travaille ensuite dans un magasin de meubles avant de créer, avec son épouse Rabbiya, leur entreprise sous l’enseigne "Lingerie Boutique". Cette enseigne compte aujourd’hui six points de vente à travers l’île avec une quinzaine de salariés" rappelle l'évêque de La Réunion.

Sur le plan associatif "Igbal siège aujourd’hui dans plusieurs structures associatives à vocation sportive et humanitaire, sur le plan départemental et régional, l’ORESSE. (...) Sur le plan culturel et cultuel, il rejoint en 1989 le conseil d’administration de la Grande Mosquée de Saint-Denis qui ouvre ses portes en 1905, la première sur le territoire français."

Pour rappel "cette mosquée gère cinq autres mosquées, quatre écoles religieuses, une école laïque en contrat d’association". En 1998, Igbal Ingar marque une pause et en 2010, on le rappelle comme premier vice-président puis comme président de 2013 jusqu’à aujourd'hui. Son mandat est renouvelé à l’unanimité jusqu’en 2022.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com