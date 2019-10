Dans le cadre de l'électrification du site isolé Mafate et à la demande de l'ensemble des Partenaires, le Syndicat Intercommunal d'Électricité du Département de La Réunion (SIDÉLEC Réunion) organise l'inauguration du premier micro-réseau électrique 100% solaire, sur le site isolé de Mafate, au lieu-dit Roche Plate. (Photo d'illustration cirque de Mafate rb/www.ipreunion.com)

Ce micro-réseau est réalisé à titre expérimental. Des solutions d’électrification mutualisées à l’échelle des îlets ont donc été privilégiées pour les zones où les habitations sont regroupées (cœur d’îlet). Dans les écarts et les zones faiblement habitées, la solution d’une électrification par générateurs photovoltaïques individuels est appliquée.

L’objectif est d’offrir et de garantir à la population de Mafate, le même service public d’électricité auquel ont droit tous les Réunionnais, et de répondre aux contraintes environnementales et topographiques du cirque de Mafate, situé au coeur du Parc National de La Réunion et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

"De plus, cette démarche d’électrification en énergie solaire s’inscrit dans une démarche volontariste de développement des énergies renouvelables, incité par la loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV), déclinée localement dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), qui est portée par la Gouvernance Énergie Réunion, dont le SIDELEC est membre" déclare Maurice Gironcel, président du SIDÉLEC Réunion et maire de Sainte-Suzanne.

