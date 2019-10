Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

La course Odyssea Réunion 2019, inscrite dans le combat contre le cancer du sein, aura lieu les 9 et 10 novembre. A cette occasion, la Route Forestière du Parc à Etang-Salé sera fermée. Retrouvez ci-dessous les conditions de fermeture des tronçons. (Photo d'illustration course Odyssea 2018 rb/www.ipreunion.com)

